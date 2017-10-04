Техническое состояние прицепов проверят сотрудники ГИБДД и инспекторы гостехнадзора Алтайского края во время рейдов на краевых дорогах с 25 сентября по 27 октября. Об этом сообщает Госинспекция региона.
Мероприятие под названием "Прицеп" пройдет в период перевозки урожая.
"Именно в это время, когда уборка урожая близится к завершению, жители сел завозят на свои подворья заготовленное сено, солому, другие сельскохозяйственные грузы, используя при этом тракторные прицепы", — подчеркнули в Госинспекции.
В крае зарегистрировано свыше 17 тысяч тракторных прицепов, большая часть из них старше 20 лет.
"Техническое состояние таких прицепов зачастую не соответствует параметрам безопасности. Владельцы используют прицепы без световой сигнализации, с неисправной тормозной системой, тягово-сцепным устройством. Они меняют конструкцию прицепа, значительно увеличивая его габаритные размеры. Все это, особенно в дождливую погоду, в условиях недостаточной видимости, при коротком световом дне, может привести к несчастным случаям, дорожно-транспортным происшествиям, в том числе с тяжкими последствиями", — добавили в инспекции.
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