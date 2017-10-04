Выражение "Это фиаско, братан!" за несколько дней превратилось в мем. Пользователи соцсетей полюбили фразу и теперь используют ее в качестве реакции на комично-неприятную ситуацию.
Напомним, что в конце сентября в интернете появилось видео, на котором собака породы сиба-ину, несмотря на предостережение хозяина, падает в воду с бревна. На это парень реагирует словами: "Это фиаско, братан!".
Смотрим, как люди стали использовать хештег #этофиаскобратан.
Одни использовали слова как ответ на новость об ограничении прослушивания музыки в соцсети "ВКонтакте" до 60 минут.
Другие вплетают фразу в сюжеты сериалов.
Актуально 😁 приводите свои примеры из сериала, чтобы подходило под #этофиаскобратан 😂🤷🏻♀️ . . . . . . #gameofthrones #got #gotseason7 #got7 #сериалы #играпрестолов #сериал #HBO #джорджмартин #ПЛиО #gameofthronesfamily #gameofthronesseason6 #got6 #gameofthroneshbo #valarmorgulis #stark #housestark #winterfell #thenorthremembers #jonsnow #jonsnowlives #kitharington #johnsnow #jonsnowknowsnothing #youknownothingjonsnow
А кто-то находит видео с котами, которые попали в неприятные ситуации.
Большинство же используют фразу для обозначения неприятной, комичной и глупой ситуации в своей жизни. Например, закончились деньги, разбил три заварника за месяц и другие.
Разбил 3 заварных чайника за 1,5 месяца #этофиаскобратан— mar&paseman (@ebnekare) 1 октября 2017 г.
Потерял вчера возможность сфоткаться с Человеком-Пауком!#ЭтофиаскоБратан— D U L L_B O Y (@fail_try_) 1 октября 2017 г.
Учиться 5 лет на платке и по выходу работать за 30к в месяц— Луша (@Andreevna_nasti) 2 октября 2017 г.
Это фиаско,братан #этофиаскобратан
села готовиться к сессии , вырубила пробки удлинителем , видимо не судьба #этофиаскобратан— Вера Фроленкова (@veradeaddead) 3 октября 2017 г.
Впрочем, кому-то такие мемы уже успели надоесть.
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