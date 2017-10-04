Церемония вручения премии ТЭФИ состоялась в Москве вечером во вторник, 3 октября, сообщает портал Regnum.ru.
Итак, премию за лучшее событие телесезона получила трансляция на "Пятом канале" праздника выпускников в Санкт-Петербурге "Алые паруса".
Лучшей информационной программой на российском телевидении признали программу "Время" на "Первом канале". Лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Информационно-аналитическая итоговая передача" стала программа "Вести недели", которая выходит на телеканале "Россия 1".
Лучшим ведущим информационно-аналитических итоговых программ назвали Андрея Доброва. Любопытно, что в первый раз за 12 лет программа Comedy Club на ТНТ получила награду. Эту передачу признали лучшей среди юмористических шоу.
Статуэтка за лучший сериал досталась "Молодежке", выходящей на телеканале СТС. Две награды получила программа "60 минут", выходящая на "России 1". Передачу наградили как лучшее общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма и за лучших ведущих шоу — программу ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов.
Комментарии
Дe6илизация страны выходит на новый уровень! Браво!
Шейнин сегодня доказывал что Тэффи получила время покажет
Вот так меняются вкусы людей, и далеко не в лучшую сторону. Недалеко и до дома-2.