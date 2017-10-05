Первый этап премии "Народный знак качества" начался 5 сентября. Читатели Amic.ru в течение месяца предлагали своих номинантов, которые, по их мнению, могут получить звание лучшей компании в этом году.
Голосование проходило по 17 номинациям, которые охватывают весь спектр услуг на рынке Барнаула и Алтайского края. Автосервис года, образовательный центр года, турфирму года, салон красоты года и др. выбирали наши читатели.
В номинациях развернулась настоящая "война": многие хотели заявить свои любимые компании, поэтому число номинантов в категориях перевалило за 40. Наибольшую активность читатели Amic.ru проявили в номинациях "Ресторан года" и "Фитнес-клуб года". Очевидно, что барнаульцы любят вкусно поесть и предпочитают следить за фигурой.
Редакция подготовила список 10 лучших компаний в каждой номинации, за которые с 5 ноября можно проголосовать.
Так, например, в номинации "Ресторан года" представлены:
- "Свитер"
- "Кинза и мята"
- "Стаут Маклауд"
- "QQ Lex"
- "Барнаул" и другие
А вот лучшими заведениями, где можно быстро перекусить, стали:
- "МастерШеф-Дубаи"
- "Гриль 1"
- "Грильница"
- "GOOD STREET FOOD"
- "Сковородовна"
В номинацию "Магазин бытовой техники и электроники" вошли:
- "ДНС"
- "М-Видео"
- "Технопоинт"
- "Техноком"
- "Клен" и др.
Проголосовать за номинантов можно на сайте премии. Отдать голос за любимую компанию просто: нужно авторизоваться через социальные сети либо почту, затем выбрать номинанта, и ваш голос будет учтен автоматически.
Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!
*партнеры мероприятия
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