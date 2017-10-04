Компания "Яндекс" провела исследование и выяснила, в каких российских городах самые извилистые, длинные, кривые и короткие улицы. Все данные для анализа были получены с помощью сервиса "Яндекс.Карты", пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Аналитики изучили 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов. Оказалось, что самая длинная улица находится в Перми – это улица Восточный Обход длиной 22,6 км. А вот на звание самой короткой претендуют сразу пять улиц, тупиков и переулков, длина которых не превышает 31 метра.
Самой кривой оказалась улица Кольцевая, расположенная в городе Морозовске Ростовской области. Наиболее извилистая улица в России – Английская аллея в Павловске.
Около 11% изученных улиц имеют уникальные названия, то есть они встречаются только один раз. Речь идет о Собачьей и Малофонтанной улицах или улице Сосновая Щель. Остальные названия повторяются, причем самые популярные – Центральная, Школьная, Советская и Садовая – используются по несколько тысяч раз.
Комментарии
а как же ул. Ленина?