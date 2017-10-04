Ноги — это одна из важных особенностей каждой модели. Смотрим фото представительниц прекрасного пола с супердлинными ногами.
Анастасия Страшевская
В 18 лет у девушки из Новосибирска появился титул "Мисс самые длинные ноги". Длина ее ног — 42 дюйма (более 1,06 м).
Брук Бэнкер
Длина ее ног — 1,19 м при общем росте 1,56 м.
Александра Робертсон
Британская модель при росте 1,85 м имеет длину ног 1,19 м.
Лорен Уильямс
Девушка из Техаса долгое время имела самые длинные ноги — 1,24 м.
Холли Берт
Холли долгое время была обладательницей самых длинных ног Америки — 1,25 м.
Светлана Панкратова
Девушка является обладательницей самых длинных ног в мире — 1,32 м. С таким титулом Светлана вошла во Всемирную книгу рекордов Гиннесса.
Комментарии
Как померить длину ног? откуда начинать то?
Я думаю от жемчужного грота.
Светлана Панкратова, при росте 1,96 её ноги просто нормальны,
Брук Бэнкер
Длина ее ног — 1,19 м при общем росте 1,56 м.
А это что за уродец, её туловище с головой 37 см что ли?
Брук Бэнкер - это та лошадь, что на заглавной картинке. Наверное, просто ошибка в цифрах роста
ну спички, ну длинные. Не дай бог такое присниться
я не поняла, почему Панкратовой ноги от талии меряют??? Ну и просто длина ног не показатель, нужно в пропорции к росту смотреть