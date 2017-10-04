Первая сессия новоизбранной Барнаульской городской думы состоится в ближайшую пятницу, 6 октября. В этот день будут избраны председатель, главы комитетов и главы фракций. Amic.ru узнал, кто будет возглавлять фракции. Об остальном мы писали ранее.
Единороссов в БГД будет возглавлять 38-летний Вячеслав Перерядов. Такое решение в партии официально приняли еще на минувшей неделе. В предыдущем созыве Перерядова в думе не было.
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Фракцию "Справедливая Россия" возглавит 34-летняя Оксана Молодых. Об этом сообщает пресс-служба партии. Ее же фракция выдвинет на пост председателя думы. Оксана Молодых планирует войти в комитет по бюджету, налогам и финансам. Еще один депутат-справедливоросс Александр Обидин – в комитет по экономической политике и собственности, а Банщиков Егор – в комитет по социальной политике. Из всех троих только Оксана Молодых имеет опыт работы депутатом в БГД, правда, всего год (в шестой созыв БГД она прошла за год до окончания созыва на освободившийся партийный мандат).
КПРФ в БГД, скорее всего, возглавит 57-летняя Елена Хрусталева. В крайкоме партии сообщили порталу Amic.ru, что именно ее на этот пост рекомендовало Бюро краевого комитета. Депутатом она стала впервые. Но из всех прошедших в БГД коммунистов самая опытная.
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В КПРФ, как и в "СР", и ЛДПР, три депутата.
Фракция ЛДПР, как сообщил Amic.ru глава алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин, скорее всего, будет под руководством 51-летнего Алексея Скосырского. Сам Ворсин тоже прошел в БГД, но сконцентрируется на работе в партии. Скосырский — единственный из трех депутатов работал в прошлом созыве.
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