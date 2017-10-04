Компания "Ростелеком" проводит федеральную акцию "Видеотрафик в комплекте", благодаря которой абоненты мобильной связи компании могут смотреть "Интерактивное ТВ" без оплаты интернет-трафика.
В "Интерактивном ТВ" на сегодняшний день доступно более 200 телеканалов, более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров. Смотреть любимое кино можно на телевизоре, ноутбуке, планшете или смартфоне в любом месте – дома, в дороге, в гостях, в парке.
Примечательно, что все "экраны" можно объединить в единое пространство с помощью бесплатного сервиса "Мультискрин".
По условиям акции бесплатным безлимитный интернет-трафик при просмотре "Интерактивного ТВ" на планшетах и смартфонах будет по 30 сентября 2018 года. Стать участником акции "Видеотрафик в комплекте" можно до 30 октября 2017 года.
Комментарии
не понятно - и на смартфонах МТС например тоже? или нужна сим-карта Ростелекома?