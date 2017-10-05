Компания "Ростелеком" объявила о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет", основной темой которого стали "Интернет-технологии в образовании".
Со 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для персонального компьютера или мобильное приложение.
Задача конкурса — формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации. Важной задачей конкурса также является повышение престижа работы педагогов школ, их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.
Конкурсные работы принимаются по четырём номинациям:
- IT-обучающие сайты;
- IT-приложения и игры;
- IT-исследования;
- IT-скрайбинг.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО "Ростелеком".
Партнер конкурса – компания ESET – объявляет дополнительные призы для участников в номинации "IT-Приложения и игры". При регистрации каждый участник получит пробную версию на два месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства.
В качестве приза победителям в номинации "Приложения и игры" компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства сроком от одного года до шести месяцев.
Официальная страница конкурса: www.safe-internet.ru
Официальный адрес электронной почты — konkurs@safe-internet.ru
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