Родители погибшего участкового г. Новоалтайска Сергея Данько пытаются прекратить распространение слухов и недостоверных версий, связанных с его гибелью. В редакцию Amic.ru пришло письмо от адвоката мамы Сергея Елены Фогель. Письмо написано по просьбе родителей. В нем сообщается, что в настоящее время следствие рассматривает все версии происшествия, включая самоубийство. Однако эта версия приоритетной в следствии не является, подчеркивается в сообщении.
"Родители погибшего уверены, что это было убийство. Молодой участковый отработал в своей должности более месяца после окончания вуза, к работе относился с большим энтузиазмом, планировал сделать карьеру в правоохранительных органах, его привлекала работа оперативников уголовного розыска. За период учебы в БЮИ МВД заслужил значок отличника службы, был награжден грамотами за выполнение ответственных и важных заданий", — говорится в письме.
Также подчеркивается, что информация о якобы личных проблемах молодого парня является недостоверной.
"Погибший жил в Белоярске недалеко от родителей в собственном доме, размер оплаты труда участкового его вполне устраивал, никаких долгов не имел, единственный кредит взял за несколько дней до гибели для покупки автомобиля, но купить его так и не успел. В личной жизни у погибшего тоже не было проблем – основное время уделял учебе, а потом работе, серьезных отношений не строил, хотя женским вниманием не был обделен", — отмечает Елена Фогель.
Адвокат также сообщила, что 27 сентября мама и отчим Сергея Данько встречались с сотрудниками Следственного комитета, где их уверили, что следствие будет вестись "тщательно и досконально". В частности, была создана следственная группа, в которую вошли наиболее квалифицированные сотрудники. При этом адвокат отмечает, что руководители заняли "непонятную" позицию: "Отсутствие внимания к семье погибшего и добрых слов, которые могли бы быть сказаны в отношении сотрудника, вполне вероятно героически погибшего, позволяют предположить, что они уже для себя сделали свои выводы о причинах трагедии, не дожидаясь выводов следствия", - говорится в письме, поступившем в редакцию.
Кроме того, по мнению родственников участкового, кто-то из его бывших коллег злоупотребил служебным положением и предоставил СМИ личные данные Сергея и его родственников, фото с места происшествия, а также распространяет лживую информацию о якобы имевшихся личных проблемах.
Напомним, 23-летний Сергей Данько пропал 21 сентября 2017 года, когда ушел с работы. Его тело с огнестрельным ранением головы было найдено 23 сентября в лесополосе, рядом с садоводством "Трансмашевец-2". Возбуждено уголовное дело по статье 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Комментарии
Жаль,конечно,родителей...Но версия самоубийства очень выгодна полиции( В противном случае дело не закрыть,надо искать убийцу!
Бла..бла..бла...Простите за цинизм, но иначе родные думать не будут и наверное правильно. Но в свою очередь, они должны понимать, что их сын пришел на службу в полицию где в принципе могут убить на работе....И не совсем порядочно сейчас мазать г....налево и направо, расследование только началось, мало того расследование занимается СК, структура не аффилированная МВД.....
По поводу того, что молодой, пошел один, где был шеф наставник и т.д....все бред сивой кобылы и истерика. Закончил ВУЗ, офицер.....получил ОРУЖИЕ..., что ему сопли до майора надо было вытирать? Или материал надо было всем составом участковых отрабатывать?
4.10.2017 14:42
- гость -
Жаль,конечно,родителей...Но версия самоубийства очень выгодна полиции( В противном случае дело не закрыть,надо искать убийцу!
Уважаемый...не несите чушь......Если есть признаки убийства, то делом чести оперов будет найти убийцу...не следователей СК (они не ищут, они только документируют то, что наработают опера).....так было и так будет.....
14:51 Да нет,уважаемый,это не чушь! О какой чести ты сейчас говоришь,если бывшие его сослуживцы уже сейчас мажутся...Проблемы на службе неспроста "появились" у погибшего!Все силы деловых по чести сейчас брошены,чтобы подвести все под самоубийство и с этим закрыть дело!
Гостю 14:48. Как раз в отношении расследования, которое проводится СК, родители погибшего, претензий не имеют - были там на встрече, им подробно все объяснили, убедили, что все очень серьезно и тщательно расследуется. А вот к руководителям полиции, где служил, погибший вопросы есть, их отношение непонятно (просто в опубликованной статье эти два момента сливаются в один абзац)
4.10.2017 15:22
- гость -
14:51 Да нет,уважаемый,это не чушь! О какой чести ты сейчас говоришь,если бывшие его сослуживцы уже сейчас мажутся...Проблемы на службе неспроста "появились" у погибшего!Все силы деловых по чести сейчас брошены,чтобы подвести все под самоубийство и с этим закрыть дело!
Понимаете... Вы из категории тех ...которым "хоть кол на голове теши"......Только я не знаю какие цели вы преследуете продвигая свою версию....Диву даешься, откуда же Вы знаете что и куда брошено???? только непонятно, почему пистолет то при нем оказался? В 100% случаях при убийстве сотрудников МВД с оружием, оружие пропадало....это аксиома....Ах...наверное молодой участковый вышел на след колумбийской наркомафии в Алтайке и маргиналы из гетто Белоярска подстроили самоубийство...сомневаюсь.....Да...кстати, дело не закрывают, его приостанавливают либо прекращают.....
4.10.2017 15:32
- гость -
Гостю 14:48. Как раз в отношении расследования, которое проводится СК, родители погибшего, претензий не имеют - были там на встрече, им подробно все объяснили, убедили, что все очень серьезно и тщательно расследуется...
А кто бы сомневался Ск всегда впереди планеты всей и утешат и успокоят.....только Вы должны понимать следователь СК не пойдет раскрывать, за него это делают оперативники из полиции, а он будет сидеть в кабинете и щеки дуть закидывая оперов отдельными поручениями.....Помолчите...
Мда, если уж при гибели офицера полиции такое кружилово начинается, то что говорить о простых смертных...
То есть, в полиции и на своих плевать. Предадут ради галочки и личного спокойствия . Боже мой, Боже мой...
Гостю15;42 - вопрос не про СК и оперов, и кто как расследует. Вопрос про милицейское начальство, как раз сослуживцы погибшего и его сокурсники и на похороны скидывались, и слова поддержки выражали, а руководство полиции, вообще, никак не проявило - как будто знают больше, чем те же опера и СК, хотя следствие только началось.
4.10.2017 14:48
- гость - Не правы на все 100 процентов. Врач становится ВРАЧОМ через 3,5 лет рядом с опытными коллегами . Так и тут свалить кучу заявлений (данные разнятся от 22 до 26) за некомплект и отсутствующих по разным причинам на вновь пришедшего .... Вот они и беды от мыслящих так же как вы (намеренно с маленькой буквы) руководителей. В органах никогда такого не было... Служил с середины 80 х все 90 е и половину нулевых.
Равнодушие губительно и разлагающе. Коллективов не стало взаимовыручки не стало. При такой полиции простым гражданам НИКТО !!! не поможет. Руководство погрязло в совещаниях и переливании из пустого в порожнее.
В 80-90 года начальство гораздо серьезнее наказывалось за действия подчинённых чем сейчас. Сейчас Начальство приказало. Подчинённый под козырёк и пошёл работать. И отвечает подчинённый серьезнее своего начальника. Приказы начальника не в счёт. Начальство ни за что не отвечает. Оно только место занимает. А отвественности серьезнее подчинённых у них уже нет. Хорошую религию такую они для себя придумали. Кто работал тот поймёт.
Поэтому и коллективы у них собачьи. Если начальство прикажет они друг друга сжирают. Ну чтобы продержаться и пополучать зарплату тем более нынешнюю. Иначе аттестации в срок не видать. А когда начальник отвечает за действия подчинённых тут и взаимовыручка и коллектив нормальный.
А так начальство серые кардиналы. Вроде как держатели должностей. И держатся они крепко. Им только своя карьера интересна. Какие тут Подчиненные а тем более граждане. Это вам граждане не социализм а типа капитализм. Тут все так.