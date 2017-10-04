Житель Барнаула 1 октября хотел повесить свою собаку, мужчина сначала издевался над питомцем, а потом бросил умирать. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
Животное спасли волонтеры, они отвезли его в приют "Ласка".
"Изначально вообще подумали, что это лежит труп, но подошли ближе, и пес из последних сил зарычал – боялся, что пришли добить. Кровь из пасти, провод на шее, нет сил описать это. И снова просьба в клинике – в долг, пожалуйста!" – делятся воспоминаниями волонтеры.
Собаке, как и другим животным в приюте, требуются антибиотики. Ветеринары уверяют, что собака будет жить, но у нее сильно болит гортань, поэтому требуется лечение. Кроме того, к животному практически нельзя подойти – его трясет от страха. Собаке предстоит долгий период реабилитации.
Комментарии
кошмар какой !!!! изверг
На балтийской воды горячей нет собаку мыть надо
Амик, напишите реквизиты, куда перевести деньги на лечение этой собаки?
4.10.2017 16:16
гость
+10000000000000!
Тварь, а не хозяин. Повесить, а перед этим издеваться! Скотина
4.10.2017 16:16
гость
8-903-948-36-03
Соня
Ответит на любые вопросы.
Урод! Его самого бы повесить надо!!! Выродок
Да уж...
Эвтаназия должна быть гуманной
Что за тварь такая, как вообще так можно.
Раз известен так называемый хозяин,а по факту отброс человечества,написано ли заявление в полицию???
фоткам года 3-4
Повесить эту сволочь за яйца на проводе и отрезать от них по кусочкам. Когда уже введут уголовную ответственность за издевательство над животными!
Тварь настоящая,это не человек, а отброс общества