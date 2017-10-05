Помните, как в знаменитой миниатюре команды КВН Санкт-Петербурга: "Одежда ведущим предоставлена… и слава богу"? Вот так и мне мобильный оператор Tele2 любезно предоставил для обзора брендированный смартфон Tele2 Maxi LTE, который я испытал на праздновании Дня Барнаула и 80-летия Алтайского края.

Сразу хочу напомнить или рассказать тем, кто не знает, что оператор сотовой связи Tele2, занимающий четвертое место по количеству клиентов в России, в прошлом году запустил линейку смартфонов под своим брендом. Это бюджетные аппараты с вполне приличной "начинкой".

Стоимость операторского смартфона Tele2 Maxi LTE – 4490 рублей. Я уже подсчитал, что несколько рекламных публикаций для сайта, и смогу приобрести этот аппарат себе или в подарок отцу на день рождения (папа, не читай этот текст, не порть сюрприз). Согласитесь, довольно адекватная цена за устройство с поддержкой LTE, HD-экраном, металлической рамкой и Android 6.0. Телефон не требует дополнительных вложений и сложных настроек. Приобрести гаджет можно в любом салоне связи оператора и в свое удовольствие начать звонить друзьям, скачивать новые приложения и фотографировать осенний Барнаул. Так я и поступил на праздновании Дня города.

Но обо всем по порядку. Мое знакомство со смартфоном, как и предполагается, началось с его распаковывания. В комплекте к смартфону прилагается штатный адаптер (на 1 А) и кабель micro USB. В плане дизайна к гаджету претензий нет (все время помним про цену, договорились?). Смотрится он солидно. Tele2 Maxi LTE легко можно принять за смартфон классом выше благодаря той самой металлической рамке, плотной сборке и весу. Все в порядке и с эргономичностью: корпус матовый, не скользит. Его комфортно держать и не хочется выпускать из рук.

У смартфона удобные кнопки. Их расположение классическое — кнопки включения и громкости находятся на правом ребре. Ходят без люфтов и хруста. Непонятно, надолго ли их хватит, но первое ощущение приятное. Кнопки интерфейса Android расположены под экраном. Тоже, в общем, ничего необычного.

В смартфоне установлен четырехъядерный процессор MediaTek МТ6737А с частотой 1,3 ГГц. Также в комплекте 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной, при этом есть возможность вставить micro USB объемом до 32 Гб. В этом случае, с учетом флешки, у вас будет вагон и маленькая тележка для хранения музыки, фильмов, книг и фотографий симпатичных подружек. Разъем для дополнительной карты памяти расположен под задней панелью отдельно от слота для SIM-карт. Возможность установить две SIM-карты – несомненный плюс Maxi LTE. Одно но: в слот с быстрым интернетом можно вставить SIM-карту только одного оператора. Понятно, какого. Впрочем, от операторского смартфона сложно ждать чего-то другого. Кстати, второй слот не блокирован, в нем (правда, только в GSM) будет работать любая SIM-карта.

Дисплей четкий, с неплохой IPS-матрицей. Диагональ – 5 дюймов. Понравились мне и углы обзора – при наклонах цвета практически не искажаются. Тачскрин на два касания, которых вполне достаточно. Если вы думали, что у бюджетных смартфонов нет хороших дисплеев, то ошибались.

Более полное пользовательское мнение о смартфоне я смог составить уже на праздновании Дня Барнаула. По заданию редакции в течение дня я должен был побывать на нескольких праздничных площадках столицы Алтайского края. Остановлюсь на самых важных из них. Во-первых, я побывал на площади Сахарова, где Tele2 устроила для горожан конкурсы, концерт местных исполнителей современной музыки и танцоров, угощения от местных кулинаров, а также световое шоу. Там я сделал несколько снимков.

Камер в телефоне две: основная с разрешением 5 Мп и фронтальная на 0,3 Мп. Это, пожалуй, единственное разочарование от смартфона. Фотографии получаются достаточно блеклыми, а качество снимков с фронтальной камеры не удовлетворит требовательных любителей селфи.

Зато в остальном сплошные плюсы. Достаточно неплохой динамик: звуки можно было расслышать, даже находясь на праздничной площадке или на улицах Барнаула, где в этот день находились десятки тысяч радостных горожан. Так что с Maxi LTE не бойтесь не услышать голос близкого человека или пропустить звонок с предложением на миллион долларов. Видео смотреть было также здорово: в маршрутке или автобусе вы легко скоротаете в пробке полчаса, просматривая новинки проката. Только помните: обязательно пользуемся легальными сервисами, никакого пиратства.

В смартфоне установлено несколько операторских приложений – личный кабинет "Мой Tele2" и фирменное Tele2 TV (их, признаюсь, не опробовал). Самым необходимым для меня был Telegram, чтобы отправлять фото с открытия пешеходной улицы Мало-Тобольской. Кстати, в солнечный день "барнаульский Арбат" довольно ярко смотрелся на экране тестируемого Maxi LTE. Приложения работали быстро, Telegram "летал". И это учитывая скопление народа в исторической части города в этот день.

Вечером я посетил матч своей любимой волейбольной команды "Университет", где сделал уже последнюю фотографию. Мой смартфон к этому моменту уже доживал последние проценты зарядки, был настроен прекращать работу и уйти на покой. Емкости его аккумулятора – 2000 мАч – мне хватило на весь день.

Подводя итоги. Maxi LTE – дешевый и при этом качественный гаджет. Он хорошо подойдет и молодому человеку, предпочитающему открытый код Android, и людям старшего возраста. Последних он может привлечь опять же соотношением цены и качества, которое в Tele2 Maxi LTE соблюдено, на мой взгляд, просто идеально.