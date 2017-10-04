Заслуженный артист России, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер во время концерта в Иркутске, исполняя джазовую фантазию. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Артисту было 72 года. Пока неизвестна причина смерти. Сообщается, что пожилой человек не жаловался на здоровье и не страдал какими-либо тяжелыми болезнями.
Михаил Клейн окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В молодые годы музыкант работал с ведущими эстрадными исполнителями, записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом. С 1972 года — солист Иркутской филармонии.
Комментарии
красивая смерть
Земля пухом. Это не "поющие трусы".... О которых никто и не помнит.
72 года... и продолжал работать... похвально
Надолго запомнится слушателям тот концерт (
закончить свой путь занимаясь любимым делом , хороший был человек.
Рахманинов умер почти также в Америке. В 1943 году собрал концерт, чтобы полученные средства передать Советскому красному кресту. Играл 3 часа и не мог встать из - за рояля. Закрыли занавес и унесли его. Через несколько дней скончался от рака позвоночника.