Два человека погибли в результате столкновения автомобиля Honda CR-V и грузового автомобиля "КамАЗ", сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что авария произошла днем в среду, 4 октября, на 415-м километре трассы "Р-256" "Чуйский тракт". Установлено, что 52-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ". За рулем грузовика находился 26-летний водитель.
В результате ДТП водитель автомобиля Honda CR-V и его пассажир-женщина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Комментарии
вроде возраст должен предполагать опыт...
4.10.2017 15:18
- гость -
Но, не всегда ум.... К сожалению...
По любому пошёл на обгон "тошноты", а там дорога узкая и извилистая и тут камаз навстречу
Ужас! Соболезнования родным
Водителя камаза жалко. Теперь будут ему на работе мозг парить из-за этого самоубийцы.
не мог на хонде погибнуть. Это японский автомобиль - эталон качества и безопасности. Был бы на русской помойке, погиб бы за 5 минут до столкновения.
Сам ты помойка
С каких пор это поделие автопрома стало внедорожником?
По нашим дорогам только на камазе и ездить.