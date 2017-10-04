Сбербанк России в третий раз с начала 2017 года разместит облигации на сумму 20 млрд рублей. Подробности сообщает портал Finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.
Сбор заявок состоится в пятницу, 6 октября. Инвесторам предложат трехлетние облигации на общую сумму 20 млрд рублей.
Крупнейший российский банк предлагает ставку купона в 8-8,15% годовых.
В мае 2017 года банк таким образом занял 15 млрд рублей на 10 лет под 8,3% годовых.
Всё это происходит на фоне сокращения притока денег от физлиц. Так, в 2017 году за первые девять месяцев банк привлек от населения 154 млрд рублей, в 2016 году — 590 млрд рублей, в 2015-м — 2,3 триллиона рублей, за 2013 и 2014 годы — 1,9 триллиона рублей.
Сейчас депозитная база Сбербанка составляет 11,603 триллиона рублей.
"Банкам нужно улучшать показатели ликвидности за счет длинного фондирования, поскольку компании в основном размещают средства на короткий срок, а депозиты физических лиц в любой момент могут быть отозваны", — объяснил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Комментарии
Нищеброды !!!
Ставки по депозитам поднять НЕ?
Поднимите ставки и люди к вам потянутся
следом за ставками по депозитам им придется поднимать ставки по кредитам. иначе шишки не смогут свои бонусы получать
Тут как бы разные вещи...
Ставки - это вклады населения, их надо страховать, а то что планируется - это инвестирование, личный риск в надежде на прибыль. Страхованию не подлежит. Снова кидалово короче
Все хана кассе!
О как! У Сбера нехватка бабок... к чему бы это, а???