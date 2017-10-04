Журналист и телеведущий Владимир Познер потребовал от организаторов премии ТЭФИ отказаться от вручения скульптуры "Орфей" победителям премии и от использования названия ТЭФИ. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальный сайт телеведущего.
Познер напоминает, что 23 года назад, когда была учреждена эта премия "Академией российского телевидения", президентом которой он являлся, журналист лично просил Эрнста Неизвестного создать статуэтку. Также журналист пообещал Неизвестному, что выбор финалистов будет демократичным. Если при выборах финалистов не будет соблюдаться демократия, телеведущий пообещал, что сделает все, чтобы статуэтка больше не вручалась.
Тогда финалистов и победителей конкурса определяли все члены академии. Познер пишет, что четыре года назад по инициативе бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина был создан комитет, он стал проводить ТЭФИ вместо Академии российского телевидения.
Журналист подчеркивает, что сегодня конкурс сильно отличается от прежнего. Сейчас финалистов определяют не члены академии, а специально назначенное жюри, состав которого в этом году сократился с 20 до 10 человек от каждого учредителя премии, то есть до 70 человек.
"В итоге хотел бы сказать, что вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в декабре 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании", — резюмировал Владимир Познер.
Комментарии
Название и приз запатентованы за г-ном Познером?, Думается что нет. Тогда поквакал и в тину.
типа Нобелевская премия