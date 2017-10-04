Губернаторы Алтайского края, Республики Алтай, Хакасии не уйдут в отставку, у Кремля нет причин их заменять. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в администрации президента.
"В Хакасии, Республике Алтай и Алтайском крае не планируется замены руководителей регионов (…). К главам регионов нет вопросов, которые могли бы стать основанием для их замены (…). Скорее всего, слухи такого рода связаны с попытками дестабилизировать ситуацию в этих регионах", — сказал собеседник агентства.
Неделей ранее "Коммерсант" опубликовал список губернаторов на вылет.
Часть из указанных глав регионов действительно вскоре ушли в отставку. Есть среди них и сибирские: экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и экс-глава Омской области Виктор Назаров (официально указа об отставке еще нет, хотя сам он уже объявил о своем решении).
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Также со своих постов ушли губернаторы Нижегородской области Валерий Шанцев, Самарской области Николай Меркушкин, Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, Дагестана Рамзан Абдулатипов.
Комментарии
А источник у нас кто?
В администрации АК тоже божились, что обысков там не было!
Так бердникову скоро 65. Предельный возраст для гос.службы
Получается, что кремлёвский источник "Коммерсанта" хотел дестабилизировать обстановку в алтайском крае? Хотя половина из перечисленных им губернаторов уже в отставке и до 10 октября ещё неделя.
4.10.2017 16:20
гость
Карлину уже год как 65....
а по моим источникам отставка произойдет в течение месяца
дубайцев в прошлый раз то со скрипом прошел, куда ему снова то лезть после сказанного.
Будут посадки?
Жаль
Надоели эти вбросы, Карлин избран большинством на всенародном голосовании, его не могут просто так взять и уволить, вот если бы он был назначен как в предыдущие сроки, тогда другое дело.
А с чего это РИА Новости озаботилось судьбой именно этих двух регионов? Так-то в списке и других хватает... но о них - молчок?
Это смотря на кого и сколько щяс Фёдорыч наговорит.
Нет ни одного федерального ресурса СМИ на федеральном уровне, в котором бы это говорилось именно о том, что отставок губернаторов Алтайского края и Республики Алтай не будет. Обычно всегда такая новость появляется на всех ресурсах практически одновременно. Так что это можно назвать вбросом на местном ресурсе и только.
Время покажет.
Ну, если знать в какой кабинет занести...
Спасибо вам, добрые люди! Вот радость-то!!!
4.10.2017 16:58
Гость
Надоели эти вбросы, Карлин избран большинством на всенародном голосовании, его не могут просто так взять и уволить, вот если бы он был назначен как в предыдущие сроки, тогда другое дело.
Это кода же его выбирали осмелюсь узнать?
16:58, соглашусь с вами. А вот по собственному желанию он может уйти
Нет ни одного федерального ресурса СМИ на федеральном уровне, в котором бы это говорилось именно о том, что отставок губернаторов Алтайского края и Республики Алтай не будет.
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Так нет власти губернатора на федеральные сми. Амик давно уже продался.
Вам то какая разница. Хоть кто будет все равно плохой Паботать
Нет ни одного федерального ресурса СМИ на федеральном уровне,
А чем вам РИА Новости не нравится?
Вопрос совершенно в другом. А нужны ли Вове голоса жителей края в марте? Если нет, то и делать ничего не надо.
А чем вам РИА Новости не нравится?
И все? На большее денег нет.