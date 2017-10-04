Жители Алтайского края в первых числах октября смогут наблюдать за звездопадами, если развеются тучи и погода будет удачной. Об этом сообщает сайт газеты "Алтайская правда".
Издание уточняет, что лучше всего "ловить падающие звезды" ближе к новолунию. Уже со 2 октября при прояснениях можно увидеть яркие метеорные потоки "Ориониды". Максимум приходится на 21.10, активность составит до 25 метеоров в час. Эти потоки можно будет наблюдать до 7 ноября.
С 6 по 10 октября покажутся "Дракониды". Их активность будет колебаться в диапазоне от 20 до 100 метеоров в час. Кроме этого, в осеннем небе октября хорошо будут видны околополярные созвездия: Большая и Малая Медведица, Кассиопея, Цефей.
А вот 9 октября через телескоп будет заметен целый сюжет с покрытием Альдебарана Луной.
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