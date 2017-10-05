Компания Tele2 подвела итоги работы благотворительного сервиса, с помощью которого абоненты компании ежедневно направляют средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам". Общая сумма пожертвований за восемь месяцев 2017 года составила 3 019 799 рублей.

Благотворительный сервис Tele2 был запущен в январе 2017 года. За шесть месяцев число его пользователей в различных регионах России выросло в четыре раза: если в феврале сервис активировали чуть более 4 тыс. абонентов, то в августе число подписчиков превысило уже 16 тыс.

Наиболее активными пользователями являются жители Пермского края, Ленинградской, Челябинской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Кузбасса. С июня по август значительная часть средств на поддержку детских проектов в регионах поступила также от жителей Иркутской, Нижегородской и Воронежской областей. И если общая сумма пожертвований в мае составила 1 335 784 рубля, то по итогам августа она превысила 3 миллиона рублей.

Средства, которые удастся собрать с помощью благотворительного сервиса Tele2, будут направлены на развитие социально значимых предпринимательских проектов, призванных улучшить жизнь детей в различных регионах страны. Подключив сервис, подписчики перечисляют в фонд определенную сумму (от 1 до 10 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь.

"Мы очень признательны абонентам Tele2 из разных городов России за участие и финансовую помощь, которая позволяет поддерживать людей, решающих самые разные проблемы детства. Сейчас четыре социальных предпринимателя – победители конкурса "Навстречу переменам" – получают от фонда грант в размере 1,2 миллиона рублей на один год. В прошлом году мы рассмотрели более 300 заявок со всей России, в этом – более 400. Благодаря средствам, которые мы соберем в том числе и с помощью благотворительного сервиса Tele2, фонд планирует увеличить не только количество грантополучателей до шести, но и срок финансовой поддержки победителей с одного до полутора-двух лет", — рассказала исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" Евгения Телицына.

Один из способов подключения благотворительного сервиса Tele2 – через USSD-команду: клиентам оператора достаточно набрать *453# и нажать "Вызов". После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.

Сервис могут подключить только частные клиенты оператора, использующие авансовую систему расчетов (тарифный план с предоплатной системой расчетов). Услуга недоступна для корпоративных клиентов.

Фонд "Навстречу переменам" работает в России с 2012 года. В число проектов, получивших поддержку в этом году, входят:

Московский инклюзивный театр "Взаимодействие", в котором играют актеры с синдромом Дауна. Театр не только позволяет подросткам получить профессиональную сценическую подготовку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрослым, раскрывая способности и личные качества актеров. При поддержке фонда театр успел выпустить премьеру и в октябре – ноябре 2017 года даст еще четыре спектакля;

Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды помогают детям передвигаться практически без посторонней помощи, а также являются полноценным средством реабилитации и социализации. Участие в бизнес-инкубаторе фонда позволило социальным предпринимателям увеличить поставки велосипедов в 10 раз;

Алтайский проект по изготовлению приборов для слепых и слабовидящих детей. Приспособления помогают социализироваться детям, которые "скованы" своим недугом и стесняются использовать белую трость. Благодаря гранту фонда теперь проект включает не только производство и продажу уже проверенных приборов, но и две адаптационные программы для слепых детей, а также тестирование двух новых аппаратов;

Кузбасский проект iDiabet-Mobile – мобильное приложение для детей с сахарным диабетом первого типа, которое вовлекает их в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме. Благодаря поддержке фонда и его партнеров разработана игра для удержания внимания детей на приложении и принципиально новая бизнес-модель, которая позволит сделать его бесплатным.

Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе "Помочь" на сайте фонда "Навстречу переменам".

Партнерами фонда выступают оператор мобильной связи Tele2 и газета Metro. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тыс. детей в России. Наиболее значимые и актуальные программы помощи детям отбираются ежегодно в ходе специального конкурса. Авторы этих проектов получают от организаторов и партнеров конкурса гранты на развитие социально направленного бизнеса, консультационную помощь и информационную поддержку.