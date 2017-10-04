Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности получения заработной платы россиянами, работающими за рубежом, в иностранной валюте. Подробности передает РИА "Новости".
По действующему закону россияне, работающие за рубежом, могут получать зарплату от работодателей (юрлиц, резидентов России) только в рублях и на открытые в российских счетах банки.
"Такой порядок выплаты заработной платы вызывает существенные неудобства для этой категории российских граждан и экономически не обоснован", — сказано в пояснительной записке.
Сотрудникам дипломатических служб, диппредставительств, консульских учреждений, постоянных представительств предложено дать возможность получать зарплату и иные выплаты в иностранной валюте через перечисление в банки РФ. Сегодня они могут получить зарплату в разной валюте, но только на счета, работающие за рубежом.
Комментарии
В гривнах?
криптовалютой