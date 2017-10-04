Фото: ВК "Университет"
Пермская волейбольная команда "Прикамье", которая мощно начала сезон в Высшей лиге "А", занимая второе место, не поедет в Барнаул на следующий тур из-за долгов и отсутствия денег. "Прикамье" со старта чемпионата не проигрывает, имеет победную серию в шесть матчей и вместе с МГТУ (Москва) и "Динамо" (Челябинск) находится наверху турнирной таблицы.
Как говорится в сообщении на сайте клуба, пермский клуб из-за тяжелой финансовой ситуации не сможет выехать на матчи 4-го тура чемпионата России в Барнаул, о чем заявил официально, так что команде засчитают технические поражения. Игры должны были состояться 7 и 8 октября.
"К сожалению, мы следующий тур вынуждены пропустить, так как у нас нет средств. Чтобы провести матчи с "Нефтяником" здесь, мы собрали свои последние деньги. Буквально вывернули все карманы. Средства ушли на оплату работы судейской бригады и прием команды гостей. Больше нет ни копейки. Дальше ничего не ясно, кроме того, что денег нет и в Барнаул мы не едем. Команда, которая на ходу, находится наверху турнирной таблицы, вынужденно получит два технических поражения, и для нас это очень печально", — прокомментировал ситуацию старший тренер ВК "Прикамье" Владимир Викулов.
В клубе отметили, что отказ от поездки в Барнаул не означает автоматическое снятие "Прикамья" с чемпионата. Так, по регламенту Высшей лиги "А" допускается одна неявка в сезоне. При этом в клубе надеются, что к следующему домашнему туру деньги вновь появятся.
Комментарии
Зато у нас знатно попилили деньги, на строительстве объектов к ЧМ 2018.
Неудачьники!
В 70-е годы поездки на соревнования для спортсменов были бесплатные. Даже перед соревнованиями в Барнауле выдавали талоны на питание в столовой в течение недели. Вот вам и СССР.