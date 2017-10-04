Исполняющий обязанности руководителя территориального органа — представителя МИД России в Барнауле Дмитрий Петров проведет личный прием граждан в понедельник, 9 октября.
К нему можно обратиться в том числе с вопросами о получении образования и гражданства в другом государстве, об оформлении заграничного паспорта.
Прием пройдет в приемной Президента РФ в Алтайском крае c 10 до 12 часов по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 59 (в здании правительства Алтайского края, 1 этаж, вход со стороны Дворца спорта).
Также вопросы можно задать по телефону представительства: 8 (3852) 24-79-18.
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