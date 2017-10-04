Известная телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram написала восторженный отзыв после просмотра нашумевшего фильма "Матильда". Кроме этого, телеведущая посоветовала посмотреть этот фильм депутату Госдумы Наталье Поклонской. По мнению Собчак, фильм Поклонской должен понравиться.
Также телеведущая отметила, что лента не претендует на историческую правду, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга.
Спасибо Алексею Учителю,и я искренне сочувствую ему за то мракобесие ,которое происходит вокруг этой красиво ,по-голливудски, снятой сказки. Это кино,которое на мой взгляд,не претендует на историческую достоверность ,а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга.Что удивило лично меня? Да то,что Поклонской этот фильм должен очень понравится,надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше,а не хуже чем он был на самом деле,и фильм в этом смысле можно считать промонархическим.В фильме намеренно опущен циничный,порочащий Николая Второго поступок: Уже узнав про Ходынку,тем же вечером,30 мая Царь едет вовсе не на коленях стоять среди пострадавшими,а на бал французского посла графа Монтбелло.Как пишет в мемуарах Витте, императору советовали отменить бал,но Николай не согласился. По его мнению,несчастье не должно омрачать коронации: Император и императрица приезжают на бал, царь танцует первый контрданс с графиней Монтбелло,а царица -с графом.... И это ,гораздо хуже того,с кем кто спал... Так что Алексей искренне любит Царя,и сделал коасивый финал. Может больше чем Поклонская сделал для Николая... спасибо @club418 за премьеру!!!
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