Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности директора компании "Крымэнерго" Виктора Плакиду. Об этом пишет РБК.
По словам Аксенова, увольнение Плакиды связано с отставанием предприятия в реализации ряда проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы.
"Мы не можем каждый раз заниматься подталкиванием руководителей предприятий к активным действиям", — сказал глава Крыма.
Также Аксенов подчеркнул, что полностью провалили программу создания электросетей в строящемся аэровокзальном комплексе международного аэропорта Симферополь.
Должность Плакиды займет его первый заместитель Алексей Татаренков.
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