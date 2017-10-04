Никита Джигурда завел роман с состоятельной итальянкой, который стал причиной раздора между актером и его бывшей женой. Об этом пишет ФАН.
Известно, что эту итальянку зовут Донна Луна. Когда экс-супруга Джигурды узнала об этом романе, то выгнала его из своей квартиры, где он гостил вместе с новым увлечением.
Издание пишет, что знакомство Луны и Джигурды состоялось на съемках передачи про магию драгоценных камней. Итальянка является дизайнером ювелирных украшений. Луна планирует продавать свои украшения в России, и эпатажный Джигурда ей может в этом помочь.
Между тем на своей странице в Instagram Никита Джигурда дает понять, что никакого романа между ним и Донной нет и он остается верен своей "венчанной жене" Марине.
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR❤️ Анисина — моя венчанная ЖЕНА! Я верен Её ДушЕ. Но на физическом уровне мы разведенЫ по Её желанию! Так, что я танцую с кем хочу и как хочу... И в междуножные хРАмы женщин даже мыслей не допускаю заходить! Я сублимирую сексуальную энергию, позволяя себе в танце (и не только) обнимать, тискать — ТАНТРИТЬ и других БогИнь...😇 Но если Анисина влюбится в другого мужчину, я Её мирно, без скандалов отпущу (10 лет назад я тоже самое Марине говорил), ибо люблю эту уникальную ЖЕНЩИНУ божественной ЛЮБОВЬЮ!!! 🔳👁❤️👁🔳 Буду я Тобой любИм или нет, будешь Ты со мной иль с другИм — но мы вместе, из века в век — в СЕРДЦЕ БОГА Любовь творим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #дондавид #джигурда #анисина #marinaanissina #джа #любовь #love #полёт #оккультизм #маги #donnaluna @donnalunavenezia #танец #магия #эзотерика #зов
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