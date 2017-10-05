Местные жители, школьники и работники лесной сферы высадят сосновую аллею в честь годовщины Сталинградской битвы. Подробности сообщили в пресс-службе Минприроды Алтайского края.
Аллея появится в центре села Бобровка близ Барнаула. Это мероприятие — одно из значимых не только в Год экологии, но и в честь 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Участие примут жители Бобровки, школьники, ветераны, работники Минприроды края, члены Общественного совета при Минприроды, работники ООО "Бобровский лесокомбинат", представители администрации Бобровского сельсовета и общественных объединений экологической направленности. Организаторы приглашают и всех желающих.
В программе – инструктаж, организованная посадка саженцев и угощение березовым соком.
Высадка пройдет в пятницу, 6 октября. Начало мероприятия в 11:00.
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