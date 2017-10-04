Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают "ангелков", повешенных в одном из барнаульских магазинов.
Судя по фотографии, креативная администрация магазина просто нарядила больших кукол, прикрепила им крылья и, чтобы держались, повесила их с помощью веревки за шею.
Такой креатив вызвал страшные эмоции у горожан. Кто-то написал, что "ничего святого в людях не осталось". Другие пишут: "Как так можно? Могли бы по-другому сделать, не на шею же прям". Третьи считают: "Жуть... Скорее всех покупателей распугает, нежели привлечет..."
Комментарии
Еще и крылья отвалились у левого висельника.
Ну да - висят прям в уличной витрине, натуральные такие, как детки маленькие. Жуть!
Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают "ангелков"
Такой креатив вызвал страшные эмоции у горожан
В очередной раз убеждаюсь, что Barnaul 22 - это суперконцентрация идиотов... Постоянно чего-то боятся, чего-то пугаются...