Пятого октября исполняется ровно 55 лет с момента выхода первого фильма из серии кинолент об агенте 007 Джеймсе Бонде "Доктор Но". За это время британский шпион превратился в настоящий бренд. В каждом фильме он носит новые часы, сделанные специально к премьере, ездит на дорогих автомобилях, пьет мартини с водкой, а также соблазняет красивых девушек. В его гардеробе исключительно дорогая и стильная одежда. Шарм, стиль, фирменный английский юмор – все это заставляет нас восхищаться агентом Ми-6.
В 2019 году выйдет 25-й фильм о Джеймсе Бонде, где главную роль уже в пятый раз исполнит Дэниэл Крейг. До этого агентами с лицензией на убийство были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.
Предлагаем вспомнить, как менялись актеры, враги Джеймса Бонда и его девушки от фильма к фильму.
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