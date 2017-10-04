Познер и ТЭФИ
Владимир Познер попросил организаторов отказаться от вручения статуэтки "Орфей", так как выбор победителей перестал быть демократичным.
Читать подробнее: Познер просит организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки
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"Полностью согласен с Познером... Хоть кто-то ещё есть адекватный в нашем ТВ...", "За такое телевидение сроки надо давать, а не премии", "Всю жизнь прожил в России, а мечтает об Америке. Давно бы уже уехал (о Познере)", "Правильно и сделал! "Камеди" получило статуэтку!! За что?" - реагируют соцсети на слова ведущего.
Собака-мем
Замечено, что собака породы сиба-ину часто упоминается в мемах.
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Вспоминаем, какие мемы были придуманы с псом этой породы.
Это фиалка, братан pic.twitter.com/uslLbdR6H9— Двач (@ru2ch) 30 сентября 2017 г.
Dog Swiming
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Авария на Чуйском тракте
4 октября на Чуйском тракте произошла страшная авария. Водитель внедорожника выехал на "встречку" и врезался в КамАЗ. В результате происшествия погибли два человека.
"Перед Сростками опять", "Страшно", "Какие страшные в последнее время аварии идут", — ужасаются барнаульцы, вспоминают о самом аварийном участке трассы и выражают соболезнования родным погибших.
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