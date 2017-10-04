Фестиваль "Исток" уже в третий раз будет проходить на родине народного артиста РФ Валерия Золотухина – в селе Быстрый Исток. В этом году он пройдет в дни школьных каникул – с 29 по 31 октября.
Как рассказали в Молодежном театре Алтая, участие в фестивале примут и учащиеся детской Школы-студии МТА. Ребята покажут спектакль "Приключения Чиполлино".
"Постановка этого концерта-спектакля в мае 2017 года стала для детей старшей группы школы-студии МТА своеобразным экзаменом первого года обучения актерскому мастерству, хореографии и вокалу. И этот экзамен был сдан успешно: сказку в нынешнем юбилейном сезоне включили в репертуар Молодежного театра Алтая. Свою версию этой сказки юные артисты из Школы-студии МТА не только играют, но и поют, и танцуют", — объяснили в театре.
Увидеть новую постановку смогут и те зрители, которые не поедут в Быстрый Исток - итальянскую сказку о мальчике-луковке покажут 21 октября в 12:00 на Малой сцене МТА.
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