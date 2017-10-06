фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
В советское время парк, ограниченный улицами Энтузиастов, Антона Петрова, Ленинградская и Малахова, носил название "Парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина". Но после развала СССР, как и в случае с "Юбилейным", парк начал приходить в запустение.
Из-за того, что статуса рекреационной зоны у парка нет, с 2007 года здесь начали появляться новостройки и торговые центры.
В 2005 году официально появился парк "Лесная сказка", в который входит и барнаульский зоопарк. Собственник ООО "Парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" — депутат Сергей Писарев. Именно он почти с нуля создал на части парка первый и единственный в городе уличный зоопарк. С 2006 года рядом с "Лесной сказкой" начал своё развитие Парк спорта имени Алексея Смертина.
Остальная же часть парка, а это почти 14 гектаров, практически заброшена. Заасфальтированные дорожки существуют там уже не один десяток лет, освещения нет, не убирается сухостой, не скашивается трава, а про сам парк ходит дурная слава. Однако в целом территория находится в неплохом состоянии, и Сергей Писарев хотел бы взять её в долгосрочную аренду и развивать. Но сделать этого пока не получается: администрация города не согласовывает вопрос по аренде.
Комментарии
Ситуация в парке в целом напоминает ситуацию в стране, только в миниатюре. Кусочек по выгоднее захватили бизнесмены аффилиированные с властью и тупо зарабатывают деньги. Остальное просто не нужно. Власть не способна навести порядок, а народ не способен заставить работать власть.
Но после развала СССР, как и в случае с "Юбилейным", парк начал приходить в запустение.
Да он и до развала Союза почти в таком же состоянии был))
при СССР у нас там физ-ра на лыжах проходила. Шалаши строили. Там где сейчас зоопарк позже появилось кафешка - мечта каждого ребенка "Орион". Мороженное продавалось суперское (дорогое правда), и в каждом углу кафе по телеку крутили целый день мультики амеровские...
6.10.2017 07:53
Элвис
емнип кафэшка возле входа была. справа. а не там где зоопарк
Ну для Сулимских - справа от дороги, а для Петровских- слева от дорожки ))). НЕ на месте зоопарка - в этом прав, но как я объясню примерное место людям? Парк-то огромных размеров был. если всю площадь массива брать- то от Малахова до Солнечной (и далее) лес-поля были (по Попова не было движения транспорта).
))
а мороженка там и вправду вкусная была...
"Факел" (только на выход!) - 60 копеек вроде.
А gps-координаты погреба не подскажете? Хочу ночью с бензоинструментом наведаться...
Писарев не с нуля зоопарк начал, чё говорить. Был хороший зооуголок. МУПом парк был. Индуске принадлежал. А хитрюга Писарев работал замом главы по социалке. отжимает парк, продаёт земли под коттеджи и Невский. Сейчас и того мало! Рвач и хапуга. Статья заказная - остатки парка разделить и присвоить.
А мороженое "Факел" было вкусняцкое. Кафе (типовой павильон "Уралочка" )находился у ворот, где примерно магаз Детский праздник. Там был автомат типа однорукого бандита, 15 копеек ставка. Кофе можно было вечером взять с коньяком. Если бармен добрый. Сидишь и тянешь мороженное часами. Том и джерри! Или выгонят, если всё съел. Жгли его периодически. Напротив будка (типовая "Союзпечать" кассеты продавали. А за ней аттракцион "Карнавал" - самый старый в парке.
За державу обидно....
В последнее время какой-то повышенный интерес у бизнеса к городским лесопарковым зонам в центре Барнаула! Сначала берут в аренду, затем вырубают деревья и проводят странные планировки, похожие на строительные площадки...
А gps-координаты погреба не подскажете?
Примерное месторасположения есть, фота есть. Остальное самостоятельно осилите, если есть нужда.
6.10.2017 09:26
Гость
Писарев не с нуля зоопарк начал, чё говорить. Был хороший зооуголок. МУПом парк был.
Вононочё! Сермяжная правда: чиновник прихватизировал муниципальную собственность, которая была под его контролем
Мне стыдно за наш народ.Сами виноваты что так живем,как свиньи!
Вы - это кто? Ну так не живите как свиньи!
Самолет еще Ту-104 стоял при СССР.
Правда при СССР его пацаны и раздербанили, остался один пустой корпус.
Самолет стоял в Юбилейном!!! (Пороховом) парке. Помню лазили по трапу к нему (самолет был заколочен). Приезжал "Луна-парк" из стран соцлагеря. жвачки. ))
6.10.2017 10:53
Элвис
Сначала там был детский кинотеатр. Потом заколотили, примерно в начале 80-х .
А потом открыли и растащили его внутренности на электрику, даже кресла все из него поутащили и иллюминаторы В него вся местная советская пацанва лазила.
Так шта развал СССР начался еще в самом СССР.
От Писарева Сергея Викторовича. Я думаю, что наступил момент когда необходимо подать заявление в суд, за оскорбления и клевету.
ФСБ и СКР уверен найдут автора данного пасквиля. То я коттедж вместо Резиденции Деда Мороза себе строю, то земли парка продаю. Бред сумасшедших. До встречи в суде. Я уверен что руководство сайта сохранит данную фальшифку для следствия.
итак уже негде гулять-парки застраивают или приводя в запустение чтобыпродать Раньше зимой была лыжня- сейчас ворота на замке Летом такая музыка громкая что отдых превращается в АД
Ну известно же что кончились земли под застройку. А парк был отличным местом все эти годы для удовлетворения мужских потребностей барнаульцев за небольшую плату.
Парк с каждым годом все лучше, благоустраивают, вторая фото подтвердит, отличный красивый километровый забор, вдоль которого теперь идут маленькие дети, с другой стороны гаражи и кусты. Сначала создадим проблему потом будем решать?
Как гаражи появилились на территории парка, неужели законно что их до сих пор не убрали?