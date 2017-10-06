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Там, где кончается сказка: темная сторона парка Индустриального района

, ИА "Амител"
Самый молодой парк Барнаула оказался разделен на несколько частей

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

В советское время парк, ограниченный улицами Энтузиастов, Антона Петрова, Ленинградская и Малахова, носил название "Парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина". Но после развала СССР, как и в случае с "Юбилейным", парк начал приходить в запустение. 

Из-за того, что статуса рекреационной зоны у парка нет, с 2007 года здесь начали появляться новостройки и торговые центры. 

В 2005 году официально появился парк "Лесная сказка", в который входит и барнаульский зоопарк. Собственник ООО "Парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" —  депутат Сергей Писарев.  Именно он почти с нуля создал на части парка первый и единственный в городе уличный зоопарк. С 2006 года рядом с "Лесной сказкой" начал своё развитие Парк спорта имени Алексея Смертина.

Остальная же часть парка, а это почти 14 гектаров, практически заброшена. Заасфальтированные дорожки существуют там уже не один десяток лет, освещения нет, не убирается сухостой, не скашивается трава, а про сам парк ходит дурная слава. Однако в целом территория находится в неплохом состоянии, и Сергей Писарев хотел бы взять её в долгосрочную аренду и развивать. Но сделать этого пока не получается: администрация города не согласовывает вопрос по аренде. 

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Комментарии

6.10.2017 07:09
- гость -

Ситуация в парке в целом напоминает ситуацию в стране, только в миниатюре. Кусочек по выгоднее захватили бизнесмены аффилиированные с властью и тупо зарабатывают деньги. Остальное просто не нужно. Власть не способна навести порядок, а народ не способен заставить работать власть.

0  0
6.10.2017 07:38
- гость -

Но после развала СССР, как и в случае с "Юбилейным", парк начал приходить в запустение.

Да он и до развала Союза почти в таком же состоянии был))

0  0
6.10.2017 07:53
Элвис

при СССР у нас там физ-ра на лыжах проходила. Шалаши строили. Там где сейчас зоопарк позже появилось кафешка - мечта каждого ребенка "Орион". Мороженное продавалось суперское (дорогое правда), и в каждом углу кафе по телеку крутили целый день мультики амеровские...

0  0
6.10.2017 08:17
Serg 1


6.10.2017 07:53
Элвис


емнип кафэшка возле входа была. справа. а не там где зоопарк

0  0
6.10.2017 08:42
Элвис - Серг1

Ну для Сулимских - справа от дороги, а для Петровских- слева от дорожки ))). НЕ на месте зоопарка - в этом прав, но как я объясню примерное место людям? Парк-то огромных размеров был. если всю площадь массива брать- то от Малахова до Солнечной (и далее) лес-поля были (по Попова не было движения транспорта).

0  0
6.10.2017 08:45
Serg 1

))
а мороженка там и вправду вкусная была...

0  0
6.10.2017 08:50
Элвис

"Факел" (только на выход!) - 60 копеек вроде.

0  0
6.10.2017 08:50
- гость -

А gps-координаты погреба не подскажете? Хочу ночью с бензоинструментом наведаться...

0  0
6.10.2017 09:26
Гость

Писарев не с нуля зоопарк начал, чё говорить. Был хороший зооуголок. МУПом парк был. Индуске принадлежал. А хитрюга Писарев работал замом главы по социалке. отжимает парк, продаёт земли под коттеджи и Невский. Сейчас и того мало! Рвач и хапуга. Статья заказная - остатки парка разделить и присвоить.

А мороженое "Факел" было вкусняцкое. Кафе (типовой павильон "Уралочка" )находился у ворот, где примерно магаз Детский праздник. Там был автомат типа однорукого бандита, 15 копеек ставка. Кофе можно было вечером взять с коньяком. Если бармен добрый. Сидишь и тянешь мороженное часами. Том и джерри! Или выгонят, если всё съел. Жгли его периодически. Напротив будка (типовая "Союзпечать" кассеты продавали. А за ней аттракцион "Карнавал" - самый старый в парке.
За державу обидно....

0  0
6.10.2017 09:28
Гость

В последнее время какой-то повышенный интерес у бизнеса к городским лесопарковым зонам в центре Барнаула! Сначала берут в аренду, затем вырубают деревья и проводят странные планировки, похожие на строительные площадки...

0  0
6.10.2017 09:32
- гость -

А gps-координаты погреба не подскажете?

Примерное месторасположения есть, фота есть. Остальное самостоятельно осилите, если есть нужда.

0  0
6.10.2017 09:41
Гость

6.10.2017 09:26
Гость
Писарев не с нуля зоопарк начал, чё говорить. Был хороший зооуголок. МУПом парк был.

Вононочё! Сермяжная правда: чиновник прихватизировал муниципальную собственность, которая была под его контролем

0  0
6.10.2017 09:42
Svoj

Мне стыдно за наш народ.Сами виноваты что так живем,как свиньи!

0  0
6.10.2017 09:44
Гость

Вы - это кто? Ну так не живите как свиньи!

0  0
6.10.2017 10:32
- гость -

Самолет еще Ту-104 стоял при СССР.
Правда при СССР его пацаны и раздербанили, остался один пустой корпус.

0  0
6.10.2017 10:53
Элвис

Самолет стоял в Юбилейном!!! (Пороховом) парке. Помню лазили по трапу к нему (самолет был заколочен). Приезжал "Луна-парк" из стран соцлагеря. жвачки. ))

0  0
6.10.2017 11:02
- гость -


6.10.2017 10:53
Элвис

Сначала там был детский кинотеатр. Потом заколотили, примерно в начале 80-х .
А потом открыли и растащили его внутренности на электрику, даже кресла все из него поутащили и иллюминаторы В него вся местная советская пацанва лазила.
Так шта развал СССР начался еще в самом СССР.

0  0
6.10.2017 11:51
Гостю 6.10.2017 09:26

От Писарева Сергея Викторовича. Я думаю, что наступил момент когда необходимо подать заявление в суд, за оскорбления и клевету.
ФСБ и СКР уверен найдут автора данного пасквиля. То я коттедж вместо Резиденции Деда Мороза себе строю, то земли парка продаю. Бред сумасшедших. До встречи в суде. Я уверен что руководство сайта сохранит данную фальшифку для следствия.

0  0
6.10.2017 12:25
singer

итак уже негде гулять-парки застраивают или приводя в запустение чтобыпродать Раньше зимой была лыжня- сейчас ворота на замке Летом такая музыка громкая что отдых превращается в АД

0  0
6.10.2017 13:22
- гость -

Ну известно же что кончились земли под застройку. А парк был отличным местом все эти годы для удовлетворения мужских потребностей барнаульцев за небольшую плату.

0  0
6.10.2017 13:26
- гость -

Парк с каждым годом все лучше, благоустраивают, вторая фото подтвердит, отличный красивый километровый забор, вдоль которого теперь идут маленькие дети, с другой стороны гаражи и кусты. Сначала создадим проблему потом будем решать?

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6.10.2017 13:30
- гость -

Как гаражи появилились на территории парка, неужели законно что их до сих пор не убрали?

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