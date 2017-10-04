Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
На пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путину задали вопрос: "Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?".
"Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", — ответил Путин.
Он отметил, что "по закону в конце ноября – начале декабря должна быть объявлена президентская кампания": "Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы".
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