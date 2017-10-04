Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в гостях у пранкеров Лексуса и Вована объяснил, почему наркоманы не являются людьми, и рассказал, как он собирается с ними бороться.
"Потому что они нелюди, подонки, наркоманы. Потому что наркоманы — сволочи. Потому что наркоманы хуже животных. Он мать свою сожрет. Расстрелять его. К стенке его поставить", — разразился Милонов.
Комментарии
да уж лучше быть наркоманом чем таким д......м как он
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в гостях у пранкеров Лексуса и Вована объяснил, почему наркоманы не являются людьми
Лучше бы рассказал, почему депутаты людьми не являются.
Может через его дупло Его СПИДом щаразили?