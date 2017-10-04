Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал в своем Instagram фото заброшенной могилы Бориса Березовского на кладбище в пригороде Лондона.
"Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели", — подписал Венедиктов фотографию.
Люди пришли в ужас от увиденной картины. "Вот так вот!!! Три квадратных метра, крест и кустик на могиле! А когда-то был влиятельной персоной", "Богатейший человек был, и вот результат", "Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка", — пишут в комментариях к фото.
Бывший российский олигарх в конце 2000 года эмигрировал в Великобританию. 23 марта 2013 года был найден мертвым в своем доме. По данным полиции, 67-летний Березовский совершил самоубийство.
Комментарии
Не смешите мои тапки, "67-летний Березовский совершил самоубийство".
А что там должно быть? Все его украденные миллионы?
А ему уже зачем?
Ну нынешние то ворюги думают что к ним на могилку будут убитые горем дети внуков водить,и весь Русский народ в церкви за упокой будет свечки ставить.
Люди пришли в ужас от увиденной картины.
Скинулись бы ужаснувшиеся на памятник в полный рост. И воткнули бы его в холмик вниз головой, чтоб только подошвы торчали.
А его протяже не хочет слетать на служебном самолёте сухую травку на могилке шефа пошкрябать?