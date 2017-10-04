"Газета.Ru" опубликовала протоколы допросов Ольги Алисовой, обвиняемой в наезде на мальчика в подмосковной Балашихе.
Как отмечается, Алисова в ходе объяснения в день ДТП рассказала, что двигалась во дворе дома со скоростью 15-20 км/ч. Уже на следующий день она заявила, что скорость движения составляла 20-25 км/ч.
Изменились и другие ключевые моменты.
"Подъезжая к первому подъезду, я почувствовала удар об машину. Не поняв, что произошло, я остановилась и вышла из машины. Возле моей машины мужчина пожилого возраста бился в истерике, оскорбляя меня, также бил по машине. Я не понимала, что происходит. Обойдя машину сзади, я увидела лежащего на асфальте мальчика лет восьми", — объяснила женщина инспектору ГИБДД сразу после инцидента.
После консультаций с адвокатом Алисова рассказала, что пожилой мужчина попросил ее сдать назад, после чего она уже вышла из транспортного средства: "Когда автомобиль остановился, находясь в салоне автомобиля за рулем, я увидела пожилого мужчину, который находился между передней и задней дверями с водительской стороны, ругался на меня нецензурно и требовал, чтобы я сдала назад. В тот момент я не поняла, что произошло, но стала ясна необходимость чуть отъехать назад, что я и сделала, примерно на полметра". Остановившись, она вышла из машины и увидела мальчика у заднего правого колеса автомобиля.
Далее обвиняемая еще раз меняет свои показания — если в прошлый раз она говорила, что сразу вызвала скорую помощь, то позже она сообщила, что сначала позвонила своему другу Артуру, который живет неподалеку от места ДТП, и попросила приехать. "Непосредственно за этим набрала 112 и была переадресована оператором на СМП по номеру 8- 495-040-53-28, по которому мне ответили, что бригада СМП выехала на ДТП", — отметила Алисова в своих показаниях.
Ранее стало известно, что обвиняемая частично признала вину.
23 апреля этого года в Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, в результате он скончался. Позже в крови ребенка нашли большое количество алкоголя, что и вызвало большой общественный резонанс. Изначально правоохранители отказывались заводить уголовное дело, ссылаясь на то, что смертельно пьяный мальчик сам кинулся под колеса автомобиля.
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