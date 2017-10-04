Режиссер Джеймс Кэмерон во время презентации шестой части франшизы "Терминатор" сослался на недавнюю речь президента России Владимира Путина, пишет "Лента.Ру".
Отвечая на вопрос о распространении искусственного интеллекта (ИИ), Кэмерон отметил, что относится к подобным технологиям скептически. "Путин недавно сказал, что нация, которая доведет до идеального состояния искусственный интеллект, достигнет мирового господства. Так что у всех есть оправдания, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие. Сами делайте выводы из этого", — сказал режиссер.
Видеозапись круглого стола опубликовало издание The Hollywood Reporter.
Путин во время открытого урока в Ярославле 1 сентября заявил о необходимости развивать искусственный интеллект.
"Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира", — сказал президент.
Комментарии