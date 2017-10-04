Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках форума "Российская энергетическая неделя" рассказал анекдот. Таким образом он ответил надоедливому ведущему, который задавал вопросы только ему.
"Я один в израильской армии?": Путин рассказал надоедливому ведущему анекдот pic.twitter.com/WXSeDdCiok— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 4, 2017
"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму УЗИ и буду стрелять" — "Молодец. А если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться" — "Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?" — "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" - рассказал Путин анекдот. Все засмеялись.
"И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?" — обратился президент к ведущему. После этого ведущий пообещал обратить внимание и на других участников дискуссии.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября.
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