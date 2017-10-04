Москвичи заинтересовались излишне сексуальными фотографиями столичного депутата Олега Сухова. Снимки опубликовали в группе "Активисты Нагорного района" в Facebook.
"Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления", — написали активисты.
Москвичи поделились на два лагеря. Первые написали негативные отзывы, посчитав, что Сухов — нарцисс и любит себя до противности. Также им стало интересно, как он сможет совмещать самолюбование и депутатскую деятельность.
Вторые посетовали на то, что люди сделали выводы о депутате по нескольким фотографиям. Они отметили, что Сухов хорошо выглядит и не стесняется этого, а еще он потрясающий адвокат, который много лет ведет сложнейшие дела, связанные в том числе с ЖКХ.
Как отметил сам Сухов, внешний вид человека и определенного рода фотографии никак не могут говорить о его компетенции.
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