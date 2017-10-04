Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что глава общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло подал в отставку в связи с ситуацией вокруг фильма "Матильда", передает ТАСС.
"Мы так посчитали, что Общественный совет в этой ситуации должен был вести себя более жестко, и проблема еще заключалась в том, что Павел Пожигайло, председатель Общественного совета, занимал неопределенную позицию. Состоялся серьезный разговор, и Павел Пожигайло подал в отставку", — сказал Фадеев.
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