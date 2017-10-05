Подписчики Facebook-сообщества "На удаленке" посмеялись над вакансией менеджера по онлайн-маркетингу и PR, размещенной на сайте HeadHunter, отметив, что обязанности потенциального работника сильно завышены.
Весь огромный список обязанностей и требований по ссылке. Отмечается, что человек начинает смеяться от недоумения еще до того, как дойдет до середины списка обязанностей, а ведь впереди еще и список из требований поджидает.
В первую очередь, как пишет "Лента.Ру", подписчики сообщества обратили внимание на требование о наличии у соискателя "грамотной письменной и усной речи". Этот пункт развеселил многих, некоторые принялись публиковать мемы со смеющимся мексиканцем.
Также возникли вопросы к зарплате и обязанностям потенциального менеджера, на которого пытаются взвалить слишком много функций.
"Там волшебник нужен, судя по обязанностям. Ну или единственный человек на весь офис, кто будет работать. За 40 тысяч. Ору", — отметил один из подписчиков сообщества.
"Не работа, а мечта. И кузнец, и жнец, и на дуде игрец. А зарплата, я так понимаю, ежедневная при таких хотелках? А то начали свое предложение с поиска сотрудника неверно. Надо было начинать так: "Ищем раба или рабыню". Ну и дальше по списку", — считает другой подписчик.
Комментарии