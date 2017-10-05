Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова отметила, что необходимо устранить все преграды, мешающие использовать средства материнского капитала для оплаты посещения ребенком частного детского сада, сообщает "Парламентская газета".
"На прошедшем 2 октября Всероссийском дне приема родителей поступило предложение использовать материнский капитал для того, чтобы оплачивать посещение детских садов с организационной формой ИП. Мы сейчас будем заниматься проблемой на федеральном уровне, нужно этот пробел в законодательстве устранять", — сказала Тутова.
Она отметила, что частные детские сады решают ту же задачу, что и государственные, "и качество дошкольного образования в них на том же уровне, а порой и лучше".
Тутова также считает, что успешный региональный опыт по поддержке негосударственных дошкольных учреждений следует обязательно перенимать на федеральном уровне. В качестве примера она привела поддержку частных детсадов в Ростовской области, где их организаторы получают гранты в размере одного миллиона рублей.
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