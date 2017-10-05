Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовило третий ежегодный рейтинг 200 лучших школ России. Цель рейтинга — определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России.
Также впервые в этом году в рамках подготовки рейтинга был составлен список топ-50 школ по конкурентоспособности выпускников — перечень школ, выпускники которых имеют наиболее высокие шансы на поступление в лучшие вузы страны.
Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству.
Алтайский край в рейтинге представляют две школы. На 118 позиции оказалась барнаульская гимназия № 42, которая получила 28.790 балла (для сравнения, первое место занимает московский лицей, получивший 313 баллов). По данным аналитиков, количество абитуриентов, поступивших по конкурсу на бюджетной основе - 22 человека, на платной основе — 12. Количество абитуриентов, поступивших на основании победы в олимпиаде — 4.5 (это усредненное количество).
Бийский лицей-интернат занял 135 место, получив 27,794 балла. Количество абитуриентов, поступивших по конкурсу на бюджетной основе — 20, на платной — 5, на основании победы в олимпиаде — 6 человек.
В список топ-50 школ по конкурентоспособности выпускников алтайские образовательные учреждения не попали.
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