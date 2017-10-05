Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, пишет "Парламентская газета". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Миклушевский отстранен от руководства регионом по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".
За последние дни свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
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