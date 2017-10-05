Фото: red.msk.ru
В Прикамье на имя двухлетней местной жительницы каждый месяц приходят квитанции об оплате капремонта. Коммунальщики требуют от девочки свыше десяти тысяч рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал "59.ru".
По словам матери ребенка, она направила все нужные документы в пермский фонд капремонта сразу после рождения девочки, однако организация продолжает слать квитанции на ее имя. Женщина с возмущением отмечает, что "это уму непостижимо": девочка еще не пошла в детсад, а уже имеет такой большой долг. Агентство отмечает, что счета получает и сама мать, однако фамилия в них указана неправильно.
В пресс-службе фонда отметили, что такие "абсурдные" ситуации порой происходят. Виноват в этом областной Росреестр, который якобы предоставляет некорректные сведения о собственниках жилья. Женщине посоветовали пройти процедуру переоформления и пообещали "оперативно внести изменения в платежную систему".
Комментарии
Перед законом все равны- и стар, и млад!
" Владимир Владимирович проснулся, открыл глаза, сладко потянулся и закряхтел. Немного поковырявшись в носу, он встал, прошёлся по кабинету и по старой привычке подошел к окошку. Вид на Россию из Кремля всегда поднимал президенту настроение. Куда ни бросал бы свой взгляд российский лидер, стояли плотными рядами припаркованные Maserati, Mercedes-Maybach, Porshe и Ferrari. Из них выходили и шли на работу весёлые люди в элегантных итальянских костюмах и обуви от Armani, Gucci, Dolce&Gabbana. Народ живёт вполне сносно, подумал президент. Подумать только, даже у его усатого и похожего на таракана секретаря, который принес в кабинет завтрак, на руках были часы за полмиллиона евро. " (с)
Виноваты все шараги с приставкой Рос и дибдума.
На границе девочку не выпустят
Некоторые нерадивые родители оформляют квартиры на несовершеннолетних ,а потом плачут о требовании оплатить коммунальные платежи,забывая о статье о содержании ребенка,за которую с них долг взыщут и ребенка могут забрать за уклонения содержания несовершеннолетних.
Женщине посоветовали пройти процедуру переоформления и пообещали "оперативно внести изменения в платежную систему".
простите, а сама структура не может внести изменение, надо чтобы женщина потратила время и деньги (на проезд) для исправления их ошибки?
Дааа!
Некоторые нерадивые родители оформляют квартиры на несовершеннолетних - да не порите ересь, в собственность оформлять заставляет государство, а точнее опека, а платить до 18 лет везде и всюду должны родители, в данном случае просто ошибка в начислении.
>>Некоторые нерадивые родители оформляют квартиры на несовершеннолетних
Вообще-то по закону при частичной оплате квартиры средствами материнского капитала, родители обязаны выделить доли детям в собственность.
Пусть привыкает девчушка, что уже с рождения должна за коммуналку))