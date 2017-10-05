Фото: cheryl-tay.com
Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 5 октября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте в районе кольцевого пересечения и далее в сторону центра города, на улице Попова, на участке от улицы Георгия Исакова до улицы Энтузиастов, а также на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Северо-Западной. На данных участках автомобили двигаются со скоростью от 3 до 7 километров в час.
Кроме этого, пробки образовались на отрезках улицы Малахова, на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, на отрезке последнего в районе перекрестка с улицей Просторной, на участке улицы Власихинской, на улице Советской Армии, на проспекте Красноармейском, на участке от площади Победы до улицы Молодежной, а также на отрезках проспекта Ленина и улице Воровского.
При этом в городе уже произошло четыре ДТП: на пересечении улиц Попова и Энтузиастов, на улице Малахова в районе перекрестка с улицей Юрина, на кольцевом пересечении на Павловском тракте, а также на перекрестке проспект Ленина — улица Северо-Западная. Также на карте присутствует знак "Перекрытие движения" на улице Матросова в районе моста через Пивоварку и на улице Малахова. На улице Молодежной ведутся дорожные работы.
Комментарии
а я везучая: и на попова и на павлике постоять успела и на работу опоздала...(
Да. и особенно весело было слышать по радио Хат ФМ - пробки в городе 2 балла, когда стоишь в мертвой пробке на кольце Малахова-Павловский, движения вообще нет. 2 балла конечно....
09:55, пробки определяются заторами на улицах города, а не на одной конкретной улице. Улица Павл.тр крупная, но ради этого говорить, пробки 9 баллов, было бы некорректно.
Сказано было что основные дорого свободны, пробки 2 балла, хотя в это время уже стоял Павловский, Попова, Малахова частично, С-западная и Ленина. Конечно свободно, катись хоть боком. В Яндекс пробках информация идет с задержкой минут на 30-40, а в часы пик за это время все кардинально меняется.