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Федеральное бюро расследований (ФБР) не связывает атаку в Лас-Вегасе, где были убиты 58 (по некоторым данным, 59) человек, с терроризмом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя ФБР.
Он отметил, что пока не удалось найти улики, которые связывали бы дело с терроризмом, однако в бюро ничего не исключают заранее.
Напомним, инцидент в Лас-Вегасе произошел в ночь на понедельник, 2 октября. Местный житель Стивен Пэддок убил 58 человек и ранил еще 527, а затем совершил самоубийство. Мужчина стрелял из автоматов с 32-го этажа гостиницы по посетителям концерта кантри-музыки.
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В номере мужчины были найдены 23 ствола, а всего количество единиц огнестрельного оружия, конфискованного в номере и доме стрелка, достигло 47. Агентство отмечает, что этот инцидент — крупнейший в американской истории случай массового убийства с применением огнестрельного оружия.
Комментарии
нам хотят сказать, что старикан-любитель смог пронести в гостиницу более двух десятков стволов и тысячи патронов незаметно? а это не пистолеты были, это были автоматические винтовки.
нам хотят сказать, что он один смог поразить более 6 сотен человек?
а самое главное он сам себя потом и самовыпил.
как удачно...
такая мутная история...
скоро найдут его "связь" если не с Путиным, то с Трампом точно.
это явная заказуха и подстава.
Он еще миллионером был ко всему прочему. Трэш короче.