28 октября в ДК Моторостроителей выступят чемпионы Высшей лиги КВН, победители "Кубка Супер-чемпионов КВН" и неоднократные призеры музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН" "Уральские пельмени", программы которых давно разбирают на цитаты сразу же после их выхода.
Зрителей ждут незабываемые шутки, оригинальная программа и звездные имена, так что о билетах стоит побеспокоиться заранее.
Комментарии
кто знает, по чем билеты?
1800-5500 (Хорошо они себя ценят)
Посмотрел сейчас, за 2000 только вдали на балконе. Что-то более-менее близкое от 4500.
Ну и чё это за цены!!!!
Совсем шизанулись? Лучше посидеть в тринашке или Вельвете за такие деньги два раза.
Вы их по ТВ не насмотрелись/
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Ну и чё это за цены!!!!
Совсем шизанулись? Лучше посидеть в тринашке или Вельвете за такие деньги два раза.
сОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО ДРУГ! НА ТВ НАДОЕЛИ И ТАК СМОТРЕТЬ НЕЧЕГО,
ЛУЧШЕ ТРИНАШКИ НЕТ! ИЛИ НА ЭТИ ДЕНЬГИ ПОПИТЬ КРАФТОВОГО ПИВА!
ЖИЗНЬ ТАКОВА ЧТО УЖЕ И НЕ СМЕШНО
Можно сходить, при условии, что Михалкова потом в гримерке приватный танец исполнит.)