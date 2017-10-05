Фото: cargocollective.com
Экс-глава Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что покинул свой пост, поскольку меняет работу в рамках кадровой ротации, которую проводит российский лидер Владимир Путин, передает РИА "Новости".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава страны подписал указ об освобождении от должности Миклушевского. Исполняющим обязанности губернатора региона назначили генерального директора "Росморпорта" Андрея Тарасенко.
Миклушевский отметил, что написал заявление по собственному желанию, поскольку меняет место работы. "Это в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент. Я придерживался все эти годы той же позиции, создавая кадровые лифты. Считаю, что это правильно…", — заявил экс-глава Приморья, отметив, что он проработал на данной должности пять лет, назвав это достаточным сроком. "Я понимаю, что что-то не сделано", — добавил он во время выступления на брифинге во Владивостоке в четверг.
Также Миклушевский рассказал, что ему предложили другую интересную работу. Он пообещал рассказать о ней после того, как пройдет назначение.
В заключение бывший глава региона отметил, что возвращается в российскую столицу.
Комментарии
Ротация: наворовал-дай другому.
Выгнали, как паршивую собаку... Очередь за Карлиным?
5.10.2017 09:50
- гость -
тех кто ворует сейчас садят
5.10.2017 09:56
гость
вброс, что следующими будут главы 22 и 04 регионов уже был.
ждемс...
10:43 Назови хотя бы одного,которого посадили)
5.10.2017 11:31
- гость -
Дудка, Хорошавин, Денин, Гайзер, Белых, Торлопов, Юревич, Соловьев
И чего им не хватало?!
5.10.2017 12:22
Гость
а чего им всем и всегда не хватает?
всё мало и мало...
11:35) Их не посадили! И не посадят! Все перечисленные под домашним типаарестом)))
5.10.2017 12:55
- гость -
ты людей в заблуждение не вводи.
они под следствием, сидят в СИЗО.
матчасть курни, либерашка.
Дудка, Хорошавин, Денин, Гайзер, Белых, Торлопов, Юревич, Соловьев
Разве это все? У нас много регионов. Кто верит, что среди их руководителей хоть 1 (один!) не ворует?