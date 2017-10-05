В Россию впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд. В Москве он проведет три дня, пишет РИА "Новости". По сообщению агентства, в аэропорту российская делегация встречала гостя почетным караулом Преображенского полка и оркестром.
Примечательно, что в состав делегации короля Сальмана вошло порядка тысячи человек. В гостиницах, где разместят гостей, создают "восточную обстановку". При этом делегация везет с собой собственные ковры и мебель.
В планах монарха – встреча с президентом Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить ситуацию на нефтяном рынке в условиях снижения ее добычи. Отдельной темой беседы станут вопросы по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Также король собирается встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и провести переговоры о совместных инвестиционных проектах и сотрудничестве стран.
По сообщениям федеральных СМИ, сегодня в Москве проведут российско-саудовский инвестиционный форум. Кроме того, всю предстоящую неделю в Москве будут проходить дни саудовской культуры.
Ожидается, что в рамках визита короля между странами будут подписаны крупные инвестиционные соглашения. Ведется обсуждение создания совместной инвестиционной компании, капитал которой составит один миллиард долларов.
Комментарии
Ну вот Саудиты уже нас за людей начали считать, в гости ездять на переговоры! а это многого стоит на самом деле.
Чтоб он больше не прилетал, ему даже сломанный трап к самолету подогнали.
В планах монарха – встреча с президентом Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить ситуацию на нефтяном рынке в условиях снижения ее добычи.
О чём ещё могут говорить две бензоколонки
Белый дом не считает, что визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию ослабит связи Эр-Рияда с Вашингтоном. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Это называется "дипломатия". Мы этим занимаемся в больших масштабах, они этим занимаются в больших масштабах. Я не вижу, чтобы наши отношения с какими-либо крупными государствами менялись", - цитирует ТАСС слова Науэрт.
5.10.2017 10:42
- гость -
ты что-ли встречал его в порту?
по сабжу: за цену на нефть тереть будут. ну и за Сирию.
5.10.2017 10:43
- гость -
А ты где живешь?
В Хохляндии?
Как её назвать? Салоедня?
А король приехал с гаремом? Или ему Матвеенку переоденут?
Трап-эскалатор заклинило.
Дурная примета для визита.
На 3 дня тыща человек да еще с коврами, не слабо.
Матвиенко голову покрывала, а принц европейский костюмоденет на прием, в знак уважения к стране??
Трап ихний аравийский. Аэропорт тут не при чем.
будут подписаны крупные инвестиционные соглашения
А как же санкции?
Он прибыл впервые и не прибыл бы никогда, если бы нас не было в Сирии. И ни каких крупных инвестиционных соглашений бы не было
Какие инвестиционные проекты? У нас инвестфорумы круглый год проводят, там заседают путеноиды с озабоченными лицами (как бы им привлечь инвестиции). Но россиянское государство само почему-то инвестирует в бумаги США. Сами себе не доверяют, но хотят чтобы кто-то доверил им свои денежки. А по факту просто создают видимость работы. Количество инвестиционных форумов зашкаливает, количество инвестиций оставляет желать лучшего, потому что от путеноидов запах в стране нехороший - отпугивает инвесторов.
кал в мозге -ты один из этих заседающих с озабоченными лицами создающих видимость работы и не доверяющих самим себе?
Петр, ты фамилию то свою допиши, хотя тебя, марамоя с администрации и так все узнали.
5.10.2017 12:58
Массаж мозга
массажистка, а ты с каких пор за инвестфорумами стала следить? ты-ж, как потомственный ассенизатор, только в сортах говна можешь разбираться...
"При этом делегация везет с собой собственные ковры и мебель." -Мебель это тумбочки и шкафы для одежды? Все, что есть, ношу с собой?
"только в сортах говна можешь разбираться.."
--------
И в тебе, каловратий, давно разобрался.
5.10.2017 14:05
Массаж мозга
твоё мнение очень "важно" для меня)
ты же знаешь)
Петя, учи матчасть...
https://lenta.ru/news/2017/07/11/rusoutflow/
5.10.2017 14:08
гость
и?
ты в курсе, что в России рынок?
и что инвесторы могут как инвестировать, так и выводить капитал из страны в зависимости от своих задач?
появился более прибыльный рынок, или более прибыльный инструмент - и спекулятивные игроки уходят туда.
а институциональные инвесторы остаются.
Хорошую новость можно отличить сразу, она анальным не нравится
5.10.2017 14:08
гость
Ну и зачем нам читать про российские зарубежные инвестиции?
Ленту вру удивляет, что они неравномерны. Бггг.
Мочи этого мозгоклюя коловоротушка!))
5.10.2017 14:19
ты в курсе, что в России рынок?
и что инвесторы могут как инвестировать, так и выводить капитал из страны в зависимости от своих задач?
возьмите отчет ЦБ РФ по финансовым операциям увидите вывод капиталов из страны и размеры инвестиций.