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Король Саудовской Аравии впервые прибыл в Россию

, ИА "Амител"
В состав делегации короля вошло около тысячи человек, гости везут с собой свои ковры и мебель

Фото: Pakistantoday.com

В Россию впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд. В Москве он проведет три дня, пишет РИА "Новости". По сообщению агентства, в аэропорту российская делегация встречала гостя почетным караулом Преображенского полка и оркестром.

Примечательно, что в состав делегации короля Сальмана вошло порядка тысячи человек. В гостиницах, где разместят гостей, создают "восточную обстановку". При этом делегация везет с собой собственные ковры и мебель.

В планах монарха – встреча с президентом Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить ситуацию на нефтяном рынке в условиях снижения ее добычи. Отдельной темой беседы станут вопросы по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Также король собирается встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и провести переговоры о совместных инвестиционных проектах и сотрудничестве стран.

По сообщениям федеральных СМИ, сегодня в Москве проведут российско-саудовский инвестиционный форум. Кроме того, всю предстоящую неделю в Москве будут проходить дни саудовской культуры.

Ожидается, что в рамках визита короля между странами будут подписаны крупные инвестиционные соглашения. Ведется обсуждение создания совместной инвестиционной компании, капитал которой составит один миллиард долларов.

 


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Комментарии

5.10.2017 09:45
- гость -

Ну вот Саудиты уже нас за людей начали считать, в гости ездять на переговоры! а это многого стоит на самом деле.

0  0
5.10.2017 10:42
- гость -

Чтоб он больше не прилетал, ему даже сломанный трап к самолету подогнали.

0  0
5.10.2017 10:43
- гость -

В планах монарха – встреча с президентом Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить ситуацию на нефтяном рынке в условиях снижения ее добычи.

О чём ещё могут говорить две бензоколонки

0  0
5.10.2017 10:44
- гость -

Белый дом не считает, что визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию ослабит связи Эр-Рияда с Вашингтоном. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Это называется "дипломатия". Мы этим занимаемся в больших масштабах, они этим занимаются в больших масштабах. Я не вижу, чтобы наши отношения с какими-либо крупными государствами менялись", - цитирует ТАСС слова Науэрт.

0  0
5.10.2017 10:45
- гость -

5.10.2017 10:42
- гость -
ты что-ли встречал его в порту?


по сабжу: за цену на нефть тереть будут. ну и за Сирию.

0  0
5.10.2017 10:46
- гость -

5.10.2017 10:43
- гость -
А ты где живешь?
В Хохляндии?
Как её назвать? Салоедня?

0  0
5.10.2017 10:46
- гость -

А король приехал с гаремом? Или ему Матвеенку переоденут?

0  0
5.10.2017 10:47
- гость -

Трап-эскалатор заклинило.
Дурная примета для визита.

0  0
5.10.2017 11:29
- гость -

На 3 дня тыща человек да еще с коврами, не слабо.
Матвиенко голову покрывала, а принц европейский костюмоденет на прием, в знак уважения к стране??

0  0
5.10.2017 11:54
- гость -

Трап ихний аравийский. Аэропорт тут не при чем.

0  0
5.10.2017 12:27
гость

будут подписаны крупные инвестиционные соглашения

А как же санкции?

0  0
5.10.2017 12:29
гость

Он прибыл впервые и не прибыл бы никогда, если бы нас не было в Сирии. И ни каких крупных инвестиционных соглашений бы не было

0  0
5.10.2017 12:58
Массаж мозга

Какие инвестиционные проекты? У нас инвестфорумы круглый год проводят, там заседают путеноиды с озабоченными лицами (как бы им привлечь инвестиции). Но россиянское государство само почему-то инвестирует в бумаги США. Сами себе не доверяют, но хотят чтобы кто-то доверил им свои денежки. А по факту просто создают видимость работы. Количество инвестиционных форумов зашкаливает, количество инвестиций оставляет желать лучшего, потому что от путеноидов запах в стране нехороший - отпугивает инвесторов.

0  0
5.10.2017 13:29
Петр

кал в мозге -ты один из этих заседающих с озабоченными лицами создающих видимость работы и не доверяющих самим себе?

0  0
5.10.2017 13:35
- гость -

Петр, ты фамилию то свою допиши, хотя тебя, марамоя с администрации и так все узнали.

0  0
5.10.2017 13:40
ек

5.10.2017 12:58
Массаж мозга

массажистка, а ты с каких пор за инвестфорумами стала следить? ты-ж, как потомственный ассенизатор, только в сортах говна можешь разбираться...

0  0
5.10.2017 13:42
- гость -

"При этом делегация везет с собой собственные ковры и мебель." -Мебель это тумбочки и шкафы для одежды? Все, что есть, ношу с собой?

0  0
5.10.2017 14:05
Массаж мозга

"только в сортах говна можешь разбираться.."
--------
И в тебе, каловратий, давно разобрался.

0  0
5.10.2017 14:07
ек

5.10.2017 14:05
Массаж мозга

твоё мнение очень "важно" для меня)
ты же знаешь)

0  0
5.10.2017 14:08
гость

Петя, учи матчасть...

https://lenta.ru/news/2017/07/11/rusoutflow/

0  0
5.10.2017 14:19
- гость -

5.10.2017 14:08
гость
и?
ты в курсе, что в России рынок?
и что инвесторы могут как инвестировать, так и выводить капитал из страны в зависимости от своих задач?
появился более прибыльный рынок, или более прибыльный инструмент - и спекулятивные игроки уходят туда.
а институциональные инвесторы остаются.

0  0
5.10.2017 14:23
гость

Хорошую новость можно отличить сразу, она анальным не нравится

0  0
5.10.2017 14:24
- гость -


5.10.2017 14:08
гость

Ну и зачем нам читать про российские зарубежные инвестиции?
Ленту вру удивляет, что они неравномерны. Бггг.

0  0
5.10.2017 14:27
- гость -

Мочи этого мозгоклюя коловоротушка!))

0  0
5.10.2017 15:07
- гость -

5.10.2017 14:19
ты в курсе, что в России рынок?
и что инвесторы могут как инвестировать, так и выводить капитал из страны в зависимости от своих задач?

возьмите отчет ЦБ РФ по финансовым операциям увидите вывод капиталов из страны и размеры инвестиций.

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