Фото: twitter.com
Пранкер из Соединенного Королевства Саймон Бродкин прервал выступление премьер-министра страны Терезы Мэй, передав ей форму для увольнения P45. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegraph.
Уточняется, что Мэй произносила свою речь на съезде консервативной партии Великобритании, когда к ней внезапно подошел мужчина и вручил бумагу, оказавшуюся формой Р45 — документом, который заполняют при увольнении. Пранкер отметил, что передать премьеру форму его попросил министр иностранных дел Борис Джонсон.
Мэй в ответ заявила, что хотела бы вручить форму Р45 лишь одному человеку — Джереми Корбину.
Агентство отмечает, что в Британии каждый работник получает налоговую форму Р45 при увольнении. В бланке указываются полученные лицом доходы и уплаченные им налоги. Позднее журналист Пол Бренд разместил в своем Twitter-аккаунте ту форму, которую вручили Мэй.
Также подчеркивается, что на съезде возмутились тем, что охрана разрешила постороннему так близко подойти к премьеру.
Некоторое время спустя пранкер опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение, которое адресовал министру иностранных дел Великобритании. "Привет, Борис Джонсон, я передал Терезе форму P45, как ты и просил", — написал Бродкин.
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